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Саудовская Аравия решила продать часть крупнейшей нефтяной компании мира

The Wall Street Journal: Saudi Aramco продаст 2,5 процента акций на бирже

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Власти Саудовской Аравии решили продать часть Saudi Aramco — крупнейшей и самой дорогой нефтяной компании мира, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, руководство Saudi Aramco, на 98,5 процента принадлежащей государству, активно прорабатывает вариант вторичного размещения акций на бирже (SPO) — местной или одной из иностранных. Среди последних рассматриваются лондонская или сингапурская площадки.

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Ожидается, что в свободное обращение может быть выпущено 2,5 процента акций, общая стоимость которых предварительно оценивается в 50 миллиардов долларов. В случае успешного завершения сделки средства достанутся государству и будут направлены в бюджет, что, как ожидается, поспособствует диверсификации экономики страны, к которой власти стремятся на протяжении последних лет.

В конце 2019 года Saudi Aramco провела листинг акций на бирже Эр-Рияда. Тогда были проданы 1,5 процента уже существовавших акций, принадлежавших государству. Бюджет смог привлечь 29,4 миллиарда долларов, что стало крупнейшим размещением в истории на тот момент. Нынешняя сделка, как ожидается, может превзойти тот результат, если состоится.

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Платон Щукин
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