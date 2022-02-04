Трамп обвинил Байдена в разрушении США за год

Действующая администрация США за один год разрушила государство, заявил бывший президент страны Дональд Трамп в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.

По его словам, нынешний глава государства Джо Байден совершил ряд ошибок. К «неудачам» Трамп отнес хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США. «Нашу страну разрушили за один год», — обвинил президента экс-глава.

По мнению Трампа, очень много всего в стране «ужасно»: к примеру, инфляция является следствием ошибочной политики в энергетической сфере. Трамп уточнил, что раньше США были энергонезависимы, а Байден лишил страну независимости: сейчас американцы вынуждены обращаться к ОПЕК, России и другим игрокам.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, он должен «показать силу» в этом вопросе. Трамп добавил, что при Байдене Соединенные Штаты «потеряли уважение».