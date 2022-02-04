На Елену Блиновскую подали в суд за отказ оплатить часы за два миллиона рублей

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская столкнулась с судебным разбирательством из-за отказа оплатить купленные часы люксового бренда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Продавец по имени Алексей рассказал, что продал блогерше часы модели Royal Oak Offshore швейцарского производителя Audemars Piguet стоимостью два миллиона рублей. Однако, по его словам, вместо необходимой суммы он получил от знаменитости только 100 тысяч, которые она перевела ему в качестве залога.

По этой причине мужчина подал на Блиновскую в суд. Отмечается, что обманутый продавец намерен отсудить у блогерши оставшиеся 1 835 000 рублей.

Автор психологических тренингов и ее официальные представители пока не дали комментариев по поводу случившегося.

В августе 2021 года фанаты перевели Елене Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей один рубль на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что в общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.