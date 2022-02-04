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Женщина купила чужие утерянные посылки и завладела роскошными вещами

Блогерша приобрела коробку потерянных товаров и завладела вещами на тысячи долларов

Кадр: HopeScope / YouTube

Блогерша приобрела на специализированном сайте чужие утерянные посылки и удивилась их ценному содержимому. На ролик, появившийся на ее YouTube-канале, обратили внимание в The Sun.

Жительница США Хоуп (Hope) рассказала, что решила провести эксперимент и приобрела огромную коробку на портале BidSpotter — крупнейшем в мире поставщике товаров, потерянных во время доставки покупателям или перевозки с производства в различные магазины.

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Так, героиня материала купила множество посылок с неизвестным содержимым за 755 долларов (57,4 тысячи рублей). По словам женщины, в конечно счете ей удалось завладеть роскошными вещами общей стоимостью в 13 тысяч долларов (989 тысяч рублей).

Так, например, в коробке женщина обнаружила нижнее белье брендов Savage X Fenty и Victoria’s Secret, худи Essentials, Nike и Gym + Coffee за 127, 60 и 90 долларов (9670, 4568 и 6852 рубля) соответственно. Помимо этого, блогерша нашла одежду, обувь и аксессуары следующих марок: Tna, Taylor Stitch, Talbots, Zara, Princess Polly, Polo Ralph Lauren, Shein, Beyond Yoga и других.

Ранее в январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. 33-летняя Эмма Хэмилтон (Emma Hamilton) рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.

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Майя Пономаренко
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