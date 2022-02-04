Заключенных в Сургуте накормят бургерами и картошкой

В Сургуте для осужденных исправительной колонии №11 (ИК-11) приготовят бургеры и картошку на 23 Февраля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управление ФСИН по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Руководство колонии уже купило котлетный автомат, а булочки приготовят в пекарне при исправительном учреждении.

Как уточнили во ФСИН, появление фастфуда в меню заключенных — временная мера ко Дню защитника отечества. Такой праздничный обед появится во всех режимных исправительных учреждениях ХМАО. Притом список блюд еще разрабатывается.

Ранее сообщалось, что самыми желанными подарками для мужчин на 23 Февраля оказались гаджеты (53 процента), ноутбуки и компьютеры (47), товары для спорта, отдыха и хобби (37), а также одежда (35). Женщины, в свою очередь, больше всего ждут на 8 Марта ювелирные изделия (55 процентов), подарочные сертификаты (53), товары для ухода за собой (50) и электронику (50).