Онколог дал советы по ранеей диагностике рака

Врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте имени Блохина Игорь Самойленко в интервью RT дал россиянам советы по ранней диагностике рака. По его мнению, чтобы вовремя выявить онкологическое заболевание следует проходить ежегодные обследования.

Самойленко напомнил, что в России практикуется диспансеризация отдельных групп населения, в которую включены некоторые анализы и тесты, которые позволяют выявить те виды опухоли, которые можно найти на этапе, когда еще нет выраженных симптомов. Также организовать подобный скрининг можно самостоятельно.

По словам врача, для женщин опасны в первую очередь рак молочной железы и шейки матки. Для диагностики карциномы Самойленко рекомендовал каждые два года проверяться у врача, даже если ничего не беспокоит. Если же речь идет про рак шейки матки, то следует на регулярной основе посещать гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию, не дожидаясь жалоб.

Третий вид рака — опасный как для женщин, так и для мужчин — это опухоль кишечника, рак толстой кишки. Самойленко отметил, что в данном случае значение имеет возраст. По его словам, чаще от этого заболевания страдает более взрослое население и обследование бессимптомных пациентов обычно начинается от 50 лет и старше.

«Задача — хотя бы раз в десять лет, начиная с 50 лет, делать колоноскопию», — объяснил специалист.

Кроме того, Самойленко упомянул рак легкого у курильщиков, который диагностируется с помощью КТ, а также напомнил о необходимости посещать дерматолога как минимум раз в год, отметив, что большая часть опухолей кожи возникает вследствие ожогов.

Ранее российские врачи назвали тревожные симптомы, указывающие на опухоль мозга. По их словам, на онкологическое заболевание могут указывать общемозговые симптомы, среди которых головная боль, головокружение, тошнота и рвота, а также очаговые — нарушения речи, эпиприпадки, слабость в руке или ноге. В зависимости от места нахождения опухолей симптомы могут отличаться, заявили они.