Парламент Черногории выразил недоверие правительству

Парламент Черногории (Скупщина) выразил недоверие правительству и проголосовал большинством голосов за его отставку, об этом сообщает РИА Новости.

В рамках пленарного заседания 4 февраля в течение дня шло обсуждение доверия правительству во главе с премьером Здравко Кривокапичем. Голосование проходило открыто, депутатов опрашивали по одному.

Всего свое мнение выразили 54 парламентария из 81. За недоверие высказались 43 из проголосовавших, 11 — против. «Объявляю, что Скупщина проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории», — подвел итог председатель законодательного собрания Алекса Бечич.

После вынесения вотума недоверия должна быть назначена дата досрочных выборов, по закону это должно произойти в мае. До этого срока действующее правительство остается в техническом мандате.

Ранее стало известно, что полиция Черногории допросит премьер-министра страны Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича по делу о крупной контрабанде наркотиков. Правоохранители обнаружили 500 килограммов кокаина в ящиках из-под бананов в порту города Бар. Комитет безопасности и обороны парламента вызовет на допрос руководителей полиции, прокуратуры и Агентства национальной безопасности.

