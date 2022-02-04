Россия и Китай осудили цветные революции

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина стороны выступили против «цветных революций» в соседних регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил (...) во внутренние дела суверенных стран», — говорится в совместном заявлении, которое было выпущено после встречи российского и китайского лидеров.

Диалог Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялся в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Ранее сообщалось, что Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил о беспрецедентном характере отношений России и КНР. Российский президент отметил, что Китай и РФ продолжают поддерживать друг друга.

Путин — первый мировой лидер, который провел личные переговоры с китайским председателем после начала пандемии коронавирусной инфекции. Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Москвой и Пекином продолжает крепнуть, и стороны поддерживают усилия по защите своих коренных интересов.