Названа блокировавшая вступление Украины в кибер-НАТО страна
Присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) заблокировала Венгрия. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Европейская правда».
По словам собеседника издания, процедура одобрения заявки на вступление в организацию от Украины началась в октябре, и уже с 1 января 2022 года страна могла бы стать членом центра. Однако Венгрия заявила о блокировании процесса вступления.
Отмечается, что правила позволяют странам НАТО вернуться к процессу рассмотрения заявки, поэтому не исключено, что Будапешт пересмотрит свою позицию.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что одна из стран НАТО заблокировала вступление республики в кибер-НАТО. Политик не стал называть государство, но отметил, что оно граничит с Украиной.
Украина подала заявку на вступление в Объединенный центр по киберобороне НАТО в августе 2021 года. Организация была создана семью странами альянса и базируется в Таллине.