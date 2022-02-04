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Названа блокировавшая вступление Украины в кибер-НАТО страна

«Европейская правда»: Венгрия блокировала вступление Украины в кибер-НАТО

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (NATO Cooperative Cyber ​​Defence Centre of Excellence) заблокировала Венгрия. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Европейская правда».

По словам собеседника издания, процедура одобрения заявки на вступление в организацию от Украины началась в октябре, и уже с 1 января 2022 года страна могла бы стать членом центра. Однако Венгрия заявила о блокировании процесса вступления.
Отмечается, что правила позволяют странам НАТО вернуться к процессу рассмотрения заявки, поэтому не исключено, что Будапешт пересмотрит свою позицию.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что одна из стран НАТО заблокировала вступление республики в кибер-НАТО. Политик не стал называть государство, но отметил, что оно граничит с Украиной.

Украина подала заявку на вступление в Объединенный центр по киберобороне НАТО в августе 2021 года. Организация была создана семью странами альянса и базируется в Таллине.

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Алиса Реброва
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