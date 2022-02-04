Нападение стаи бродячих собак на российскую школьницу во дворе попало на видео

В Астрахани во дворе жилого дома стая бродячих собак напала на школьницу, девочке едва удалось спастись. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в одной из групп во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как несколько школьниц стоят во дворе дома. Неожиданно на одну из девочек налетают бродячие собаки. Россиянка начинает громко кричать и вырываться. Это отпугнуло животных, и они скрылись.

Спасенная девочка поторопилась к своим подругам. О состоянии девочки не сообщается.

Ранее бездомная собака напала на 16-летнего подростка в поселке Угольные Копи на Чукотке. Россиянину была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию с бездомными животными в России тяжелой. Он призвал ввести ответственность для местных властей за эту проблему.