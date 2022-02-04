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Спецназ ФСБ провел учения в российском метро

В Екатеринбурге спецназ ФСБ провел антитеррористические учения со штурмом вагонов в метро

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

В метро Екатеринбурга прошли ночные учения специального подразделения «Альфа» ФСБ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

Сотрудники спецслужбы провели антитеррористические учения с освобождением заложников и штурмом вагона метро.

В ФСБ отметили, что бойцы успешно справились с задачей. Сначала был подан сигнал об отключении линии электропередачи в тоннеле и возникновении ЧС, после чего началась эвакуация. Спецназу сообщили, что один из вагонов захвачен тремя условными террористами. В ходе учебного штурма были спасены 25 заложников.

Тренировка проходила ночью, чтобы не влиять на работу метро.

Ранее Росгвардия сообщила о начале учений «Заслон-2022». Официальный представитель ведомства заявил, что цель учений — проверка готовности войск к выполнению возложенных на них задач, повышение профессионального уровня подготовки личного состава, а также отработка слаженности подразделений ведомства.

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Мария Рубникович
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