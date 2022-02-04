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Девушка отказалась от загара и визуально состарилась на 10 лет

21-летняя блогерша перестала регулярно загорать и удивила подписчиков внешними изменениями

Фото: @kmalll6 / TikTok

Девушка показала, как изменилась ее внешность за один год после отказа от загара, и удивила пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

21-летняя блогерша Кайла (Kayla) рассказала, что перестала регулярно загорать на солнце и начала ежедневно ухаживать за кожей, используя индивидуально подобранные средства. Так, на кадрах она показала свое лицо с разницей в год: в первой части ролика она позирует с распущенными волосами, смуглой кожей и макияжем в нюдовых тонах, а во второй — со светлым оттенком кожи и без косметики.

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Публикация стала вирусной и набрала больше 26 миллионов просмотров. Большинство подписчиков сочли, что героиня материала визуально постарела на 10 лет. Однако нашлись и те, кто оценил красоту блогерши. «Как, черт возьми, ты стала выглядеть на 30 лет?», «Какого черта?», «Вы перескочили с 19 на 34, но в хорошем смысле», «Ты действительно очень красивая! И твоя кожа выглядит великолепно», «То, что ты сейчас выглядишь взрослее, вовсе не значит, что это оскорбление. Женщины прекрасны в любом возрасте!, «Ты выглядишь зрелой, а не старой… Красотка», — высказывались комментаторы.

В январе блогерша Вита, которая выглядит гораздо моложе своих лет, раскрыла свой истинный возраст и удивила пользователей сети. Она объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 20 лет. Однако Вита призналась, что в действительности ей скоро исполнится 40.

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Айсель Эюбова
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