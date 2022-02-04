Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков ответил на совет госдепа по якобы фейкам от России

Песков призвал не верить госдепу в связи с заявлениями о фабрикации РФ видео об Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Никому не следует верить на слово, особенно Госдепартаменту США. Так на его совет про «фейки» по Украине со стороны России ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно госдепу, когда касается этих вопросов», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо другую информацию о фабрикации Россией видео об Украине в качестве предлога для «вторжения». На вопрос о том, где находятся рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться, Прайс не стал отвечать.

3 февраля представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Москва якобы собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил в отношении суверенной российской территории или против русскоязычного населения, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Украинские фигуристы решили общаться на Играх на русском языке вопреки запрету
Эрдоган упрекнул Запад в бездействии
46-летняя звезда «Титаника» показала лицо без макияжа и восхитила фанатов
Цукерберг потерял десятки миллиардов долларов за день
В Кремле заявили о работе России и Китая над взаимным признанием прививок
Казахстан поставил под угрозу работу российских автоконцернов
Захарова рассказала о главном приоритете НАТО
Саакашвили пришел на суд в футболке в поддержку Украины
Сара Джессика Паркер рассказала о конфликтах с Ким Кэтролл
В Киргизии нашли схрон с оружием и казахстанским автомобильным номером
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.