Песков ответил на совет госдепа по якобы фейкам от России

Никому не следует верить на слово, особенно Госдепартаменту США. Так на его совет про «фейки» по Украине со стороны России ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно госдепу, когда касается этих вопросов», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо другую информацию о фабрикации Россией видео об Украине в качестве предлога для «вторжения». На вопрос о том, где находятся рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться, Прайс не стал отвечать.

3 февраля представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Москва якобы собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил в отношении суверенной российской территории или против русскоязычного населения, добавил он.