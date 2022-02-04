Попавшая на карантин в Таиланде россиянка раскрыла ошибки при планировании тура

Российская туристка, которой пришлось пройти 10-дневный карантин в Таиланде, раскрыла главные ошибки при планировании поездки. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, главным упущением с ее стороны было не предусмотреть риск того, что она может заразиться коронавирусом на отдыхе. Получив положительные результаты теста через несколько часов после прилета, она попала на 10-дневный карантин, в итоге на отдых у нее осталось ровно три дня.

«Таиланд стоит всех карантинов, но если вы летите на месяц и более. На две недели не стоит соваться и рисковать, не спешите!» — призвала тщательно обдумать покупку тура в страну россиянка.

Также путешественница советовала внимательно выбирать отель — главное условие, чтобы объект разрешал проходить карантин в собственных номерах. «Чаще же отель переселяет в специальные карантинные варианты проживания, а их стоимость — две-четыре тысячи бат (9,2-13,8 тысячи рублей)! И не факт, что страховка вам что-то покроет», — предостерегла туристка.

Кроме того, девушка порекомендовала туристам, которые путешествуют в паре или группой, отселиться, если хотя бы у одного человека будет выявлен COVID-19. По ее словам, «контактные» зараженные смогут продлить свой отдых на три дня, так как карантин у этой категории длится семь дней.

Помимо прочего, россиянка напомнила, что брони отелей и авиабилетов всегда можно перенести, если на руках есть подтверждающие заболевание коронавирусом документы. «Не паникуйте, вы не первые и не последние, ищите информацию, общайтесь в сообществе, вам обязательно помогут!» — добавила девушка.

Ранее в феврале часто путешествующая россиянка отдохнула в Таиланде и рассказала об особенностях тайского массажа, дав советы по подготовке к нему. Так, перед сеансом мануальной терапии девушка посоветовала ничего не есть за час, а после — выпить стакан воды или травяной отвар.