Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Мальмё
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Альба
Евролига|Регулярный чемпионат. 23-й тур
Герта
Сегодня
22:30 (Мск)
Бохум
Германия - Бундеслига|21-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Мидлсбро
Кубок Англии|1/16 финала
Хетафе
Сегодня
23:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|23-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|23-й тур
Спорт

В Пекине зажгли олимпийский огонь

На церемонии открытия зимних Игр в Пекине зажгли олимпийский огонь

Фото: Marko Djurica / Reuters

Олимпийский огонь зажжен на церемонии открытия зимних Игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В эстафете огня на стадионе приняли участие титулованные китайские спортсмены. Факел закрепили в центр снежинки, на частях которой указаны все страны-участницы соревнований.

Церемония открытия Игр проходит на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая.

В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Ее знаменосцами были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Пекине официально открыли зимние Олимпийские игры-2022
Участковый убедил пойти к врачу отказывавшегося лечиться вахтовика с COVID-19
Выбраны команды с самой стильной формой на Олимпиаде в Пекине
Оценен масштаб «зарплатного рабства» в России
Американский канал показал Путина во время выхода сборной Украины на Олимпиаде
Дзюба отказался покидать Россию
Навка описала судейство Игр фразой «американцы будут наших фигуристов опускать»
Россиянам рассказали об опасности использования уличной обуви в квартире
В России предложили меры для снижения риска аварий на дорогах
Россияне массово бросились искать авиабилеты в три зарубежные страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.