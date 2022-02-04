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Спорт

Появилось видео победы России над Украиной на чемпионате Европы по мини-футболу

Появился видеообзор полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В сети появилось видео лучших моментов полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Украины. Видеообзор доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Сборная России одержала победу над украинцами со счетом 3:2 и пробилась в финал турнира. Счет россияне открыли уже на второй минуте противостояния — отличился Антон Соколов. На 15-й минуте Андрей Афанасьев удвоил преимущество российской сборной.

Украинцы ответили ударом Евгения Серого. Третий гол российской сборной на счету Артема Ниязова, которому удалось поразить ворота соперника ударом в падении. Тем не менее украинским футболистам удалось сократить отставание в счете. Проникающей передачей воспользовался Даниил Абакшин.

Сборная Украины могла и сравнять счет за минуту до конца встречи. Удар с пенальти отразил российский голкипер Дмитрий Путилов.

Финал турнира пройдет 6 февраля. Соперником России станет победитель противостояния Испании и Португалии.

Николай Костюков
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