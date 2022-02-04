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В Госдуме предложили обрабатывать продукты питания радиацией

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект об обработке продуктов радиацией

Фото: Globallookpress.com

Госдума в весеннюю сессию во втором чтении рассмотрит законопроект о радиационной обработке продуктов питания. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Авторы документа предлагают закрепить в законодательстве понятие обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции ионизирующим излучением, а также установить необходимость радиационной безопасности при производстве продуктов питания.

По словам одного из создателей законопроекта, депутата от КПРФ Владимира Кашина, обработка ионизирующим излучением может помочь избавиться от патогенных организмов и продлить срок хранения большинства продуктов.

Он также подчеркнул, что технология используется с 40-х годов 20-го века, а Минздрав СССР с 1958 по 1983 годы санкционировал обработку радиацией продуктов питания. Безопасность и эффективность технологии, по словам Кашина, подтверждена многочисленными исследованиями.

Ранее китайские ученые рассказали о способности бананов вырабатывать небольшое количество радиации. По их словам, это происходит из-за содержания во фрукте небольшого количества радиоактивного изотопа калия-40.

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Роман Кирьянов
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