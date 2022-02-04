Rockstar подтвердила создание новой GTA

Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации отметили продолжительный интерес к игре GTA V и подчеркнули, что геймеры часто спрашивают о новой серии. «Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идет полным ходом», — отметили в студии, таким образом подтвердив начало разработки тайтла.

Также в сообщении говорится, что в каждом новом проекте студия желает продвинуться дальше того, что делала ранее. «Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, как только будем готовы, поэтому, пожалуйста, следите за новостями, чтобы быть в курсе официальных подробностей», — подытожили представители студии.

В рамках сообщения в Rockstar также рассказали, что обновленная версия GTA V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг.

Актуальной игрой серии является GTA V, которая вышла на консолях в 2013 году. Версия игры для ПК появилась в 2014 году.

В начале года известный инсайдер под ником Tez2 заявил, что новая версия GTA выйдет в 2023 году. Анонс тайтла может состояться в 2022-м.