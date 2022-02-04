Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Rockstar подтвердила создание новой GTA

Rockstar подтвердила разработку новой Grand Theft Auto

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации отметили продолжительный интерес к игре GTA V и подчеркнули, что геймеры часто спрашивают о новой серии. «Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идет полным ходом», — отметили в студии, таким образом подтвердив начало разработки тайтла.

Также в сообщении говорится, что в каждом новом проекте студия желает продвинуться дальше того, что делала ранее. «Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, как только будем готовы, поэтому, пожалуйста, следите за новостями, чтобы быть в курсе официальных подробностей», — подытожили представители студии.

В рамках сообщения в Rockstar также рассказали, что обновленная версия GTA V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Она будет поддерживать разрешение 4К, 60 fps, HDR и рейтрейсинг.

Актуальной игрой серии является GTA V, которая вышла на консолях в 2013 году. Версия игры для ПК появилась в 2014 году.

В начале года известный инсайдер под ником Tez2 заявил, что новая версия GTA выйдет в 2023 году. Анонс тайтла может состояться в 2022-м.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Германия и Великобритания продолжат работать вместе против России
Девушка отказалась от загара и визуально состарилась на 10 лет
Популярная европейская страна упростила правила въезда для путешественников
В Кремле объяснили отсутствие кадров с Путиным во время прохода олимпийцев
Врач рассказала о нетипичном осложнении после COVID-19
Усик дебютировал в профессиональном футболе
Священник потратил пожертвования на бриллианты и вечеринки и попал в тюрьму
Bloomberg рассказал о «финансовой крепости» России
Бывший участник КВН объяснил отсутствие девушек в команде
Rockstar подтвердила создание новой GTA
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.