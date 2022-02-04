Раскрыто имя главного героя нового сезона «Холостяка»

Телеканал ТНТ раскрыл имя главного героя девятого сезона шоу «Холостяк». Им оказался 27-летний бизнесмен Александр Гранков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.

Мужчина получил образование в МГУ и в университете UCL в Лондоне. На данный момент Гранков управляет фермой и конюшней в Подмосковье, монетизируя свое хобби.

По словам главного героя, известность и статус будущей спутницы ему не важны. «Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним», – заявил Гранков.

Ранее стало известно, что в новом сезоне шоу будут участвовать сразу два главных героя, а участницы будут определять, с кем они хотят пытаться построить отношения. «Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный "Холостяк"», — рассказал директор ТНТ Роман Петренко.