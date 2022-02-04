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В Италии дали совет НАТО об Украине

Глава МИД Италии Ди Майо дал совет генсеку НАТО Столтенбергу сохранять твердость принципов
Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо дал совет НАТО, заявив, что альянс должен сохранять твердость принципов, однако избегать шагов, которые могут содействовать развитию напряженности в отношениях с Москвой. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.

По данным итальянского ведомства, главной темой их беседы стали «вклад Италии в Атлантический альянс и последнее развитие ситуации, связанной с трениями на границе Украины и России».

Министр указал на необходимость того, чтобы НАТО сохраняла твердость в отношении принципов и ценностей, продолжая при этом активно вести диалог с Москвой, а также усиливая координацию с Европейским союзом (ЕС).

Ранее генсек заявил, что расширение НАТО на восток является «историей большого успеха». По его словам, это способствовало распространению свободы и демократии в Европе. Столтенберг напомнил, что за последние десятилетия к международной организации присоединились страны Центральной и Восточной Европы. С конца холодной войны число членов организации почти удвоилось.

Марина Совина
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