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Спорт

Карпин назвал потенциальных новичков сборной России

Главный тренер сборной России Карпин рассмотрит кандидатуру Дмитрия Скопинцева из «Динамо»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил турецкий Белек, где проводит сборы московское «Динамо». Наставник национальной команды признался, что рассматривает ряд кандидатов для сборной, сообщает ТАСС.

53-летний специалист назвал потенциальных новичков сборной. В частности, Карпин отметил, что рассматривает защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева. Тренер подчеркнул, что латераля ждет приглашение в национальную команду, если он будет демонстрировать хорошую игру. Также Карпин отметил, что следит за выступлениями Вячеслава Грулева.

Карпин отметил, что следит за командами, где выступает много кандидатов в сборную. В «Динамо» выступают Федор Смолов, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Арсен Захарян.

24-летний Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 17 матчей и забил один гол.

Николай Костюков
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