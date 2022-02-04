Карпин назвал потенциальных новичков сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил турецкий Белек, где проводит сборы московское «Динамо». Наставник национальной команды признался, что рассматривает ряд кандидатов для сборной, сообщает ТАСС.
53-летний специалист назвал потенциальных новичков сборной. В частности, Карпин отметил, что рассматривает защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева. Тренер подчеркнул, что латераля ждет приглашение в национальную команду, если он будет демонстрировать хорошую игру. Также Карпин отметил, что следит за выступлениями Вячеслава Грулева.
Карпин отметил, что следит за командами, где выступает много кандидатов в сборную. В «Динамо» выступают Федор Смолов, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Арсен Захарян.
24-летний Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 17 матчей и забил один гол.