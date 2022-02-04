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Bloomberg рассказал о «финансовой крепости» России

Bloomberg считает, что Россия способна пережить новые западные санкции без особых потерь

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За последнее время Россия смогла построить «финансовую крепость», которая поможет стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg.

Санкции США способны повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, но они не смогут спровоцировать падение показателей как в 2014 году, считает издание. Тогда Россия погрузилась в финансовый кризис, а рубль потерял половину своей стоимости. Российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик и добиться профицита бюджета.

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Также Москва все больше снижает зависимость от доллара. «Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям. Государственный сектор готов, и финансовая подушка большая», — рассказала старший экономист БКС Наталья Лаврова.

«Если не будет прямого запрета на экспорт, усиление санкционного давления окажет косвенное влияние на экономику, поскольку с 2014 года действуют значительные финансовые ограничения», — считает экономист Sova Capital Артем Заигрин. Введение самых жестких санкций в отношении всех 12 крупнейших коммерческих банков России «может вызвать повторение кризиса 2014 года с более тяжелыми и долгосрочными последствиями», уверен экономист Росбанка Евгений Кошелев.

Ранее, по информации Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны, чтобы обсудить с ними влияние потенциальных антироссийских санкций и избежать серьезных негативных последствий для мировой финансовой системы.

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Платон Щукин
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