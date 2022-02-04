Bloomberg рассказал о «финансовой крепости» России

За последнее время Россия смогла построить «финансовую крепость», которая поможет стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg.

Санкции США способны повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, но они не смогут спровоцировать падение показателей как в 2014 году, считает издание. Тогда Россия погрузилась в финансовый кризис, а рубль потерял половину своей стоимости. Российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик и добиться профицита бюджета.

Также Москва все больше снижает зависимость от доллара. «Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям. Государственный сектор готов, и финансовая подушка большая», — рассказала старший экономист БКС Наталья Лаврова.

«Если не будет прямого запрета на экспорт, усиление санкционного давления окажет косвенное влияние на экономику, поскольку с 2014 года действуют значительные финансовые ограничения», — считает экономист Sova Capital Артем Заигрин. Введение самых жестких санкций в отношении всех 12 крупнейших коммерческих банков России «может вызвать повторение кризиса 2014 года с более тяжелыми и долгосрочными последствиями», уверен экономист Росбанка Евгений Кошелев.

Ранее, по информации Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны, чтобы обсудить с ними влияние потенциальных антироссийских санкций и избежать серьезных негативных последствий для мировой финансовой системы.