Аргентина призвала граждан отказаться от потребления купленного на днях кокаина

Правительство Аргентины призвало своих граждан отказаться от употребления кокаина, купленного в последние несколько дней. Об этом сообщает The Guardian.

По информации властей, на днях партия некачественного вещества распространилась в провинции Буэнос-Айрес. Наркотик из этой партии вызывает у людей остановку дыхания и сердца в течение часа после употребления. На данный момент из-за наркотика погибли 23 человека, еще 84 человека находятся в реанимации. Правительство также предупредило, что число погибших из-за некачественного кокаина может расти.

По словам министра здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Николаса Крепла, избежать большого количества жертв удалось благодаря аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые в достаточном количестве появились в больницах из-за пандемии коронавируса. Благодаря этому к ИВЛ удалось подключить 20 человек.

Правительство Аргентины предположило, что кокаин был изготовлен кустарным способом. В него могли что-то подмешать, чтобы снизить себестоимость наркотика. После задержания предполагаемого торговца веществом из Парагвая Хоакино Акино у него были конфискованы 15 тысяч упаковок кокаина.

Ранее сообщалось, что полиция Аргентины арестовала девятерых подозреваемых в инциденте. Следователи предположили, что в кокаин добавили яд или разбавили его другим веществом. При этом правоохранители полагают, что в данном случае вещество было разбавлено преднамеренно в рамках войны между наркокартелями.