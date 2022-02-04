Россияне массово бросились искать авиабилеты в три зарубежные страны

Российские туристы массово бросились искать билеты в Норвегию, Индонезию и Марокко на фоне новостей об ослаблении ограничений в этих трех странах для иностранных путешественников. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, после объявления правительством Норвегии об отмене с 1 февраля тестирования путешественников по прибытии в страну, количество поисковых запросов на авиабилеты выросло в 1,7 раза. Отмечалось, что с 26 января спрос на это зарубежное направление и так был повышен: среднедневной показатель был на 72 процентов больше, чем неделей ранее.

Также зафиксирован всплеск интереса россиян к поездкам на индонезийский остров Бали, который с 4 февраля открылся для вакцинированных туристов. Резкий скачок в 2,6 раза был отмечен 31 января в сравнении с предыдущим днем, а 1 и 2 февраля спрос был повышен в 1,5-2 раза в сравнении со среднедневным показателем на прошедшей неделе.

Специалисты сервиса также заметили более чем 30-процентный рост поисковых запросов на перелеты в Марокко 2 февраля в сравнении с предыдущим днем. Более того, интерес к африканской стране, планирующей возобновить авиасообщение с 7 февраля, наблюдался уже с 28 января: показатель с этой даты был почти на 40 процентов выше в сравнении со среднедневным за предыдущую неделю.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались поездками по трем заграничным направлениям в феврале — туристы активно искали авиабилеты в Армению, Турцию и Узбекистан.