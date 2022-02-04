Британский премьер-министр лишился четырех помощников из-за скандала

Четыре ближайших помощника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подали в отставку с разницей в несколько часов на фоне растущего давления, вызванного скандалом с участием политика, сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что Джонсон лишился поддержки не только советника Муниры Мизры, которая работала с ним на протяжении 14 лет, но и директора по коммуникациям на Даунинг-стрит Джека Дойла, а также главы аппарата премьер-министра Дэна Розенфилда и личного секретаря Мартина Рейнольдса.

Ранее стало известно, что советник Джонсона, Мизра, решила уйти в отставку из-за отказа премьера принести извинения за свои обвинения в адрес депутата Кейра Стармера.

Скандал произошел в понедельник, 31 января, после заседания в парламенте по поводу расследования о вечеринках на Даунинг-стрит. Стармер задал вопрос Джонсону, однако премьер вместо ответа обвинил его в том, что, будучи генеральным прокурором, тот не смог привлечь к ответственности известного сексуального преступника Джимми Сэвила. Позднее Джонсон взял свои слова обратно, однако отказался принести извинения.

В конце января в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в Великобритании некоторые из вечеринок в резиденции премьера не должны были проводиться так, как они были организованы.

Комментируя отчет, политик принес публичные извинения в ходе выступления в парламенте и выразил согласие с общими выводами расследования.