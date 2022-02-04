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Спорт

Российский фигурист Кондратюк оценил свое выступление в командном турнире на ОИ

Фигурист Кондратюк заявил, что справился с короткой программой в командном турнире на ОИ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о волнении во время исполнения короткой программы в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен также оценил свой прокат. «Справился. Прыжки не были легкими, филигранными, все было на грани, что ли. Не было идеально, но я сделал их», — заявил Кондратюк.

Россиянин добавил, что выступать в Пекине ему было более волнительно, чем во время чемпионата Европы. Фигурист также отметил, что у него есть большое желание не подвести других членов команды.

Кондратюк стал третьим в короткой программе, после него в ритм-танце у танцевальных дуэтов на втором месте оказались россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицына. После двух видов программ Россия с 17 баллами находится на втором месте. Возглавляют турнирную таблицу американцы, которые имеют в активе 20 баллов.

Алексей Гусев
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