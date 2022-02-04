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Медведева оценила выступление россиянина Кондратюка в командном турнире

Медведева оценила короткую программу Кондратюка в командном турнире Олимпиады в Пекине
Евгения Медведева

Евгения Медведева . Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в командном турнире Олимпиады в Пекине. Своим мнением спортсменка поделилась в эфире Первого канала.

По словам Медведевой, в короткой программе российский спортсмен сумел показать то самое «чистое олимпийское катание». «Марк, спасибо за этот прокат, это было потрясающе. Та самая энергетика, которая полюбилась всей стране. Хочется поздравить и поблагодарить тренера, который подарил нам этого спортсмена», — выразила эмоции фигуристка.

Ранее сообщалось, что Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. За прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками и тройным акселем Кондратюк получил 95,81 балла. Первым стал американец Натан Чен с результатом 111,71 балла. На втором месте японец Сема Уно — 105,46.

Сборная США вышла в лидеры командного турнира после первого вида соревнований, набрав 10 очков. Японская команда занимает второе место — 9. Россия заняла третье место — 8 очков.

Марина Совина
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