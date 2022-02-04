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Названы регионы с самым большим количеством ипотечных кредитов

ЦИАН: за 2021 год больше всего ипотечных кредитов выдали в Чеченской Республике

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Самое большое количество ипотечных кредитов в 2021 году было оформлено в Чеченской Республике. Об этом говорится в материалах сервиса ЦИАН, сообщает «Российская газета».

Чеченскую Республику назвали лидером среди регионов, так как там оформила ипотеку каждая восьмая городская семья. Ниже расположились Тюменская область и Республика Калмыкия, где кредит на жилье получила каждая 12-ая и каждая 13-ая семья соответственно.

По словам экспертов, высокие показатели в Чечне и Калмыкии связаны с небольшим количеством городского населения. В Тюменской области — с высокой платежеспособностью жителей и их занятостью в нефтегазовой сфере.

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Меньше всего ипотечных кредитов за год оформили в Севастополе — один случай на 59 семей. Низкие показатели зафиксировали в Крыму и Ивановской области — жилье в ипотеку взяла каждая 45-ая и 37-ая семья соответственно. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там ипотечные кредиты оформили каждая 33-ая и 23-ая семья.

Ранее в ВТБ выяснили, что в январе 2022 года россияне стали активнее брать ипотеку — выдача кредитов достигла 327 миллиардов рублей, в годовом выражении показатель вырос на 24 процента. Подобную динамику связали со стремлением оформить кредит до возможного повышения ставок в будущем.

Нина Ташевская
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