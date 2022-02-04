Российский губернатор описала работу мэра фразой «никуда не годится»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова раскритиковала деятельность мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай из-за решения вопроса нехватки мусорных баков в городе. Во время разговора политик описала работу градоначальницы фразой «никуда не годится», сообщает Znak.

Российский губернатор предполагала, что проблему с контейнерами решат к марту 2022 года. Она дала поручение городским властям летом 2021-го. Однако ранее выяснилось, что процесс находится на начальной стадии — в городе планируют определить, насколько велика потребность в контейнерах. Сроки реализации задачи мэр не уточнила.

Отсутствие результатов возмутило Комарову. «В общем, никуда не годится, дорогая Эльвира Хакимьяновна! Я вам еще раз повторяю, если в ходе выполнения поручения вышли на какие-то другие обстоятельства, которые вам мешают принять те или иные решения, то нужно согласовывать с губернатором возможность изменения своих действий, о которых мы договорились, причем публично!» — высказалась губернатор.

Ранее мэр Липецка Евгения Уваркина обрушилась с критикой и нецензурной бранью на представителей коммунальных служб из-за проблем с уборкой территории от снега. Она потребовала от коммунальщиков прекратить некачественную работу и заняться делом.