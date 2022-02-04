Нидерланды прокомментировали разбор моста ради американского миллиардера

Мэр нидерландского Роттердама Ахмед Абуталеб прокомментировал идею разобрать мост Koningshaven ради парусной трехмачтовой яхты Y721 американского миллиардера Джеффа Безоса. Из-за большого размера судно не сможет пройти под мостом, сообщает газета Algemeen Dagblad.

По словам политика, на данный момент город не принял окончательного решения о разборе моста. Властям также не подавали официальную заявку на проведение работ. Абуталеб подчеркнул, что хочет разобраться с конкретными фактами, включая возможный ущерб конструкции и оплату расходов. По словам политика, статус Безоса не повлияет на решение.

«Вопрос в том, возможно ли не причинить экономический, технический и морской ущерб нашему краю? Мы также хотим знать, будут ли возмещены расходы. Я понимаю, что пришло время делать выбор, но давайте все подождут и потом увидят, что мы решили», — заявил Абуталеб.

Ранее сообщалось, что местные власти одобрили демонтаж части моста летом 2022 года — через Роттердам яхта должна будет попасть в океан. Затраты по разбору моста решила взять на себя компания Oceanco. Предполагалось, что Безос заплатит часть суммы.