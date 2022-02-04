США оценили роль Сената при введении санкций против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что одобрение Сенатом Конгресса США пакета антироссийских санкций при обострении кризиса на Украине не играет принципиальной роли для администрации страны, сообщает ТАСС.

Журналисты задали Псаки вопрос, каким значением для Белого дома обладает поддержка Сената подготовленных санкций против России. Пресс-секретарю Белого дома напомнили, что сенаторы не согласовали инициативу на этой неделе и разошлись. Псаки оценила роль Сената при введении санкций против России и заявила, что его одобрение не принципиально.

«Мы находимся с ними в тесном контакте. Но для нас не принципиально введение санкций, не так ли? Это не требуется», — подчеркнула она.

Представитель Белого дома объяснила, что американская администрация не нуждается в «действиях со стороны Конгресса» для введения мер против России, поскольку она способна осуществить это самостоятельно.

«Мы подготовили разрушительный пакет экономических санкций, которые будут иметь огромное воздействие на российскую экономику», — предупредила Псаки.

1 февраля сообщалось, что Сенат Конгресса США может согласовать санкции против России на этой неделе. Отмечается, что законодатели не могут прийти к единому мнению, следует ли вводить ограничительные меры в превентивном порядке.