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В Роспотребнадзоре заявили о снижении темпов распространения омикрона

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о снижении темпов распространения омикрона

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Темпы распространения омикрон-штамма в России и ряде стран Европы начали снижаться. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

При этом она отметила, что доля заражений омикроном в Москве и Санкт-Петербурге все равно составляет порядке 80 процентов. Однако тенденция к снижению количества заражений новым штаммом наблюдается не только в России, но и в ряде стран Европы.

По словам Поповой, в целом по стране на омикрон приходится 50 процентов заражений.

Ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что ограничения для контактировавших с больными омикроном утрачивают смысл, так как новый штамм не только заразнее, но и имеет более короткий инкубационный период. По словам Поповой, в данный момент в ведомстве размышляют над возможной отменой этих ограничений.

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Роман Кирьянов
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