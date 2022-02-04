В Роспотребнадзоре заявили о снижении темпов распространения омикрона

Темпы распространения омикрон-штамма в России и ряде стран Европы начали снижаться. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

При этом она отметила, что доля заражений омикроном в Москве и Санкт-Петербурге все равно составляет порядке 80 процентов. Однако тенденция к снижению количества заражений новым штаммом наблюдается не только в России, но и в ряде стран Европы.

По словам Поповой, в целом по стране на омикрон приходится 50 процентов заражений.

Ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что ограничения для контактировавших с больными омикроном утрачивают смысл, так как новый штамм не только заразнее, но и имеет более короткий инкубационный период. По словам Поповой, в данный момент в ведомстве размышляют над возможной отменой этих ограничений.

