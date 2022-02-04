В Крыму объяснили отказ Украины завоевать Крым

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал чувством самосохранения отказ Украины от идеи завоевать Крым. Его слова приводит РИА Новости.

«Даже такой прожженный представитель киевского режима, как секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, вынужден был заявить, что "вернуть", как они это называют, Крым в состав Украины невозможно. Это хорошо, что у этих "скакунов" остались какие-то мозги и чувство самосохранения», — подчеркнул Константинов. Он отметил, что Россия должна быть готова дать решительный отпор любым попыткам украинского захвата полуострова. По его мнению, крымчане понимают, что стоит за подобным «возвращением».

«Как бы относились узники Освенцима, которым удалось бежать из лагеря в последний момент перед отправкой в печь, к тому, что у лагерной администрации имеется стратегия их возвращения? Мы очень хорошо знаем, от какой судьбы ушли весной 2014 года», — объяснил глава крымского парламента.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признал, что на данный момент завоевать Крым невозможно. У Киева есть стратегия, однако будет ли это военный путь, зависит от многих факторов, отметил он.