В Минфине раскрыли формулу для расчета новой пенсии

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша объяснил, как рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Специалист напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и числа пенсионных баллов. С 1 февраля у россиян старше 80 лет фиксированная выплата увеличивается вдвое.

При расчете пенсии в ПФР также учитывают количество накопленных пенсионных баллов, стоимость одного балла составляет 107,36 рублей. С информацией о накоплениях можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Выписку о состоянии лицевого счета можно получить на сайте «Госуслуг», либо в МФЦ.

«Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни: при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. При этом в год можно получить не более десяти баллов», — пояснил эксперт.

Так, после индексации в январе на 5,9 процента выплата составила 15885 рублей. С учетом дополнительного повышения до 8,6 процента в феврале пенсионер должен получить пенсию в размере 16290 рублей.

Довести повышение страховых пенсий неработающим гражданам до 8,6 процента в середине января поручил президент России Владимир Путин. Решение связано с высокой инфляцией по итогам прошлого года, которая, по данным Росстата, достигла 8,39 процента. Закон об индексации президент подписал в конце января, причем индексация пенсий проходит задним числом, с 1 января, что и объясняет доплаты.