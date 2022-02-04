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Кремль допустил встречу Путина с Зеленским

Официальный представитель Кремля Песков счел возможной встречу Путина и Зеленского

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел возможной встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время. Об этом сообщает в пятницу, 4 февраля, РИА Новости.

Песков обратил внимание на важность итогов подобной встречи. Он подчеркнул, что окончательного понимания и договоренностей по организации встречи двух президентов нет.

Представитель Кремля пояснил, что ради дела Путин готов встречаться с кем угодно.

В то же время пресс-секретарь российского президента отметил, что в настоящее время сложно говорить о встречах на высшем уровне в «нормандском формате», поскольку из Киева идут противоречивые заявления о Минских соглашениях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией.

До этого Владимир Зеленский отверг предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности встречи с российским главой Владимиром Путиным в Сочи.

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Анна Щербакова
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