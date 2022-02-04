Зеленский «пересмотрел» свое мнение о месте переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — сказал лидер Украины на брифинге по итогам встречи. Зеленский также поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах Киева и Москвы.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Зеленского для урегулирования разногласий. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что никакой подготовки к двусторонней встрече не идет.

Ранее Зеленский отверг предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности встречи с российским главой Владимиром Путиным в Сочи. Он высказал непонимание такого предложения, назвав его неправильным и безрезультативным. «Зачем приглашать меня в Сочи? Чтоб я что, на лыжах покатался? Ну, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — ответил он на слова главы российского МИД.