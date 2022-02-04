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Россиянам назвали грозящие лишением прав лекарства от простуды

Нарколог Ковтун заявил, что лекарства от ОРВИ приводят к положительному тесту на наркотики

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Некоторые лекарства от обычной простуды могут привести автолюбителя к лишению водительских прав. Список подобных препаратов от ОРВИ назвал россиянам врач психиатр-нарколог Александр Ковтун, его слова приводит «Газета.Ru».

Эксперт заявил, что некоторые препараты могут давать ложноположительный эффект при тесте на наркотики. К ним относится ротавирусное лекарство «Амиксин», которое способно вызвать положительный результат иммунохроматографического анализа мочи на метамфетамины.

«Барбитураты содержатся в значительном количестве комбинированных лекарственных средств. Это не только корвалол, но и валокордин, валосердин, пенталгин, андипал... их очень много», — отметил эксперт.

Он уточнил, что в этих лекарствах содержатся микродозы наркотических веществ, которые не приводят к опьянению. Однако сам факт их содержания может привести к привлечению к ответственности невиновных водителей.

Ранее стало известно, что россиянин лишился водительских прав, сев за руль после приема корвалола. Верховный суд России отклонил его иск.

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Никита Абрамов
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