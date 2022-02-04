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Вирусолог объяснил отказ от повторного ПЦР-теста на COVID-19 для выздоровевших

Вирусолог Нетесов объяснил отказ от повторного ПЦР-теста в Москве его ненадобностью

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Отмена повторного ПЦР-теста — это не послабление, это значит, что по результатам анализа предыдущих данных он не имеет смысла, рассказал «Ленте.ру» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В Москве у местных жителей, болевших коронавирусной инфекцией, перестали брать повторный ПЦР-тест на COVID-19 после выздоровления.

«Повторный ПЦР-тест был перестраховкой. Наверное, проанализировали, сколько повторных тестов не воспроизводило первый, и оказалось, что это где-то на уровне процента. Сами понимаете, что, если это несовпадение данных на уровне процента, то повторный тест особого смысла не имеет, а затраты удваивает», — предположил вирусолог.

Ранее американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 Мелани Свифт сообщила, что у переболевших COVID-19 выше риск заражения омикроном.

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Екатерина Смирная
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