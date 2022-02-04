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Обнаружены превращающиеся в суперземли мини-Нептуны

В Калифорнийском технологическом институте обнаружили теряющие атмосферу мини-Нептуны

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили две планеты класса мини-Нептун, которые теряют свою атмосферу и превращаются в суперземли из-за излучения родительских звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

Мини-Нептуны меньше и плотнее, чем Нептун в Солнечной системе, и состоят из больших скалистых ядер, окруженных толстым слоем газа. Ученые провели наблюдения за двумя экзопланетами этого класса в системе TOI 560, расположенной на расстоянии 103 световых года от Земли, а также за двумя мини-Нептунами в системе HD 63433 в 73 световых годах от Земли.

Оказалось, что атмосферный газ улетучивается у самого близкого к звезде мини-Нептуна в TOI 560 и у самого отдаленного мини-Нептуна в HD 63433. При этом в случае первой планеты газ уходит в сторону звезды, что противоречит многим моделям, предсказывающим отток в обратном направлении. Со временем у обеих планет может остаться только скалистое ядро, что превратит их в суперземли.

Предполагается, что мини-Нептуны обладают атмосферами, состоящими из водорода и гелия. Если мини-Нептун достаточно мал и находится достаточно близко к своей звезде, рентгеновское и ультрафиолетовое излучение может лишить его первичной атмосферы в течение сотен миллионов лет.

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Александр Еникеев
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