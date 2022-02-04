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Путин и Си Цзиньпин слепили пельмени и понаблюдали за пандами

Путин и Си Цзиньпин выпили чай, слепили пельмени и понаблюдали за пандами в Пекине

По результатам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на китайском телевидении вышел ролик, демонстрирующий дружеские контакты лидеров двух государств. Он был опубликован на сайте газеты «Хуаньцю Шибао».

В ролике показали, как Путин и Си Цзиньпин принимают парады вооруженных сил, пьют чай во время церемонии, вместе лепят пельмени и наблюдают за пандами.

«Дипломатическое сотрудничество лидеров государств скрепляет дружбу Китая и России. Москва и Пекин — гарант мира и стабильности на всей Земле», — написано в конце ролика.

В Пекине закончились переговоры Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Встреча продолжалась почти три часа. По ее результатам был подписан пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а лидеры приняли совместное заявление.

Ранее глава российского государства в ходе совместной встречи с Си Цзиньпинем заявил, что отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер. По его словам, Китай и Россия продолжают поддерживать друг друга. Он также выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде.

Дмитрий Сотак
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