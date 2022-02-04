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В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с канцлером Германии Шольцом

В Кремле заявили, что Путин и канцлер Шольц обсудят на встрече гарантии безопасности

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече, которая пройдет в Москве 15 февраля, обсудят предоставление Москве гарантий безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также лидеры двух стран обсудят ситуацию вокруг Украины и другие вопросы международной политики.

Ранее о том, что визит Шольца в Москву состоится 15 февраля, сообщили немецкие СМИ. Они подчеркнули, что встреча должна состояться на фоне скандала с взаимной блокировкой медиаресурсов правительствами России и ФРГ.

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры в конце декабря 2021 года. Центральной темой разговора стали гарантии безопасности, а также ситуация на Украине.

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Роман Кирьянов
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