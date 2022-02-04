В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с канцлером Германии Шольцом
В Кремле заявили, что Путин и канцлер Шольц обсудят на встрече гарантии безопасности
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече, которая пройдет в Москве 15 февраля, обсудят предоставление Москве гарантий безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Также лидеры двух стран обсудят ситуацию вокруг Украины и другие вопросы международной политики.
Ранее о том, что визит Шольца в Москву состоится 15 февраля, сообщили немецкие СМИ. Они подчеркнули, что встреча должна состояться на фоне скандала с взаимной блокировкой медиаресурсов правительствами России и ФРГ.
Лидеры двух стран провели телефонные переговоры в конце декабря 2021 года. Центральной темой разговора стали гарантии безопасности, а также ситуация на Украине.