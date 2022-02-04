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США завили о готовности к саммиту «пятерки» ООН

Нуланд заявила о готовности США к саммиту «пятерки» ООН после работы на уровне министров

Соединенные Штаты не отказываются от участия в саммите стран постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН, но считают, что этой встрече в верхах должна предшествовать активная работа на министерском уровне. Об этом сообщила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она напомнила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали перспективы проведения совещания лидеров "пятерки" СБ ООН на своей личной встрече в Женеве в июне 2021 года. "Президент Путин затронул это [на переговорах] с президентом Байденом в Женеве. И они договорились, что нам следует стараться работать в направлении [организации] такой вещи. Изначально мы думали, что, возможно, организуем это в конце текущего года. Однако сначала нам нужно организовать это на министерском уровне", - заявила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Великобритания, Китай, Франция и США.

Марина Совина
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