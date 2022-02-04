Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия пообещала ответить на санкции Великобритании

Захарова заявила, что санкции Британии против российских граждан и юрлиц получат ответ

Фото: Globallookpress.com

Во время брифинга для СМИ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение Великобританией санкций против российских граждан и юридических лиц получит ответные меры со стороны Москвы. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале RT.

Представитель МИД России назвала «безобразными» подобные заявления министерства иностранных дел Великобритании. «Такой шаг вызовет очередной виток напряженности, не послужит нормализации двусторонних отношений, а именно о нормализации двусторонних отношений сейчас заявляли на Даунинг-стрит», — добавила Мария Захарова.

Дипломат отметила, что угрожая санкциями против российских компаний, Великобритания снижает собственную инвестиционную привлекательность, угрожает своему крупному бизнесу, сотрудничающему с организациями из России. «Такие заявления — это, конечно же, нарушение прав человека и принципов развития демократического общества», — заключила Мария Захарова.

30 января Трасс заявляла, что представит расширенный пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, меры будут касаться части компаний и некоторых российских олигархов. Трасс также сообщила, что санкционный пакет будет утвержден к 10 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Украинские фигуристы решили общаться на Играх на русском языке вопреки запрету
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Россияне назвали главный признак идеального работодателя
В Норвегии сообщили о новом месте работы Столтенберга
Блокировку YouTube-каналов ДНР и ЛНР объяснили подготовкой атаки ВСУ
Виновник терактов в московском метро получил пожизненный срок
На Украине озвучили радикальный план по возвращению Крыма
В МИД оценили перспективу выдворения из России журналистов Deutsche Welle
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с канцлером Германии Шольцом
Пользователи сети назвали самые красивые достопримечательности мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.