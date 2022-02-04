Россия пообещала ответить на санкции Великобритании

Во время брифинга для СМИ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение Великобританией санкций против российских граждан и юридических лиц получит ответные меры со стороны Москвы. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале RT.

Представитель МИД России назвала «безобразными» подобные заявления министерства иностранных дел Великобритании. «Такой шаг вызовет очередной виток напряженности, не послужит нормализации двусторонних отношений, а именно о нормализации двусторонних отношений сейчас заявляли на Даунинг-стрит», — добавила Мария Захарова.

Дипломат отметила, что угрожая санкциями против российских компаний, Великобритания снижает собственную инвестиционную привлекательность, угрожает своему крупному бизнесу, сотрудничающему с организациями из России. «Такие заявления — это, конечно же, нарушение прав человека и принципов развития демократического общества», — заключила Мария Захарова.

30 января Трасс заявляла, что представит расширенный пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, меры будут касаться части компаний и некоторых российских олигархов. Трасс также сообщила, что санкционный пакет будет утвержден к 10 февраля.