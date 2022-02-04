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Популярная европейская страна упростила правила въезда для путешественников

Словакия упростила правила въезда для переболевших коронавирусом путешественников

Фото: Pixabay

Власти Словакии, которая считается популярной среди туристов европейской страной, упростили въезд для иностранных путешественников, переболевших коронавирусом. Об этом сообщается на официальном портале Schengen Visa Info.

С 4 февраля в силу вступили новые правила для въезжающих — теперь те, кто переболел коронавирусом за 180 дней до пересечения границы, могут посещать республику на тех же условиях, что и вакцинированные.

Как заявили в МВД страны, перенесшие COVID-19 путешественники не обязаны проходить карантин по приезде, однако при посещении общественных заведений к ним применяются те же требования, что и к непривитым.

Кроме того, Словакия упростила правила для тех, кто был в ЮАР, Лесото, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Эсватини и Мозамбике. Теперь обязательная самоизоляция для них сокращается с десяти до пяти дней.

В сентябре 2021 года Россия возобновила авиасообщение со Словакией, Испанией и еще несколькими странами. Тем не менее, россиянам напомнили, что восстановление рейсов не означает открытия границ. На данный момент в Словакию можно въехать лишь определенным категориям граждан.

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Марк Успенский
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