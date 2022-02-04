Популярная европейская страна упростила правила въезда для путешественников

Власти Словакии, которая считается популярной среди туристов европейской страной, упростили въезд для иностранных путешественников, переболевших коронавирусом. Об этом сообщается на официальном портале Schengen Visa Info.

С 4 февраля в силу вступили новые правила для въезжающих — теперь те, кто переболел коронавирусом за 180 дней до пересечения границы, могут посещать республику на тех же условиях, что и вакцинированные.

Как заявили в МВД страны, перенесшие COVID-19 путешественники не обязаны проходить карантин по приезде, однако при посещении общественных заведений к ним применяются те же требования, что и к непривитым.

Кроме того, Словакия упростила правила для тех, кто был в ЮАР, Лесото, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Эсватини и Мозамбике. Теперь обязательная самоизоляция для них сокращается с десяти до пяти дней.

В сентябре 2021 года Россия возобновила авиасообщение со Словакией, Испанией и еще несколькими странами. Тем не менее, россиянам напомнили, что восстановление рейсов не означает открытия границ. На данный момент в Словакию можно въехать лишь определенным категориям граждан.