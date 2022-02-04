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Собчак в эфире украинского ТВ назвала отказ от Крыма политическим самоубийством

Собчак назвала отказ от Крыма политическим самоубийством для любого президента России
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Журналистка Ксения Собчак в эфире украинского ТВ назвала отказ от Крыма политическим самоубийством. Запись эфира доступна на YouTube-канале ТСН.

«Ни [президент России Владимир] Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не сможет», — сказала Собчак. По ее словам, присоединение полуострова поддерживает большое число россиян.

«Отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой, таким, скажем так, политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. В этом смысле это такая ловушка и тупик», — добавила Собчак.

В декабре 2021 года Путин, объясняя присоединение полуострова в 2014-м, заявил, что Россия не могла отказать Севастополю и Крыму. «Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту?» — сказал он.

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Алевтина Запольская
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