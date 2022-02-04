Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы семь городов России с подешевевшим жильем

В 2022 году вторичная недвижимость подешевела в Сочи, Махачкале и Нижнем Новгороде

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в крупных городах России в январе 2022 года выросла на 1,27 процента — до 81,3 тысячи рублей. Аналитики консалтинговой группы SRG назвали семь городов, в которых с начала года недвижимость подешевела, сообщает РБК.

Сильнее всего цены в январе упали в Сочи: «квадрат» подешевел на 2,53 процента — до 189,9 тысячи рублей. На втором месте оказалась Махачкала, где стоимость квадратного метра упала на 1,47 процента — до 50 тысяч рублей. Третье место занял Нижний Новгород со снижением на 1,01 процент — до 94,7 тысячи рублей.

Стоимость вторичного жилья снизилась также в Курске, Севастополе, Ижевске и Иркутске — в этих городах цена квадратного метра упала меньше, чем на один процент. Лидером по росту цен с начала 2022 года стала Тверь — квадратный метр в городе подорожал на 5,19 процента. В тройку лидеров также вошли Пенза с ростом на 4,67 процента и Калининград с подорожанием на 3,29 процента. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 1,63 процента, а в Санкт-Петербурге — на 2,6 процента.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля

Сочи по-прежнему сохраняет лидерство по росту цен на жилье в годовом выражении — недвижимость здесь подорожала на 51,02 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года. В первую пятерку входят также Севастополь (плюс 44,59 процента), Калининград (плюс 40,37 процента), Тверь (плюс 36,81 процента) и Омск (плюс 36,7 процента).

Среди лидеров по росту цен за 2021 год Сочи занимает второе место. Сильнее всего вторичное жилье подорожало в Краснодаре — стоимость квадратного метра увеличилась на 72,5 процента. В Сочи «квадрат» вырос в цене на 54,9 процента. На третьем месте оказался Севастополь, где квадратный метр подорожал на 45 процентов.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
В России задумали отложить «жесткий» эксперимент для компаний
Российские фигуристы заняли второе место в короткой программе командного турнира
Звездный стилист раскрыла пять главных модных трендов 2022 года
Подозреваемый в убийстве жены главврача Искитима получит приговор
Глава Еврокомиссии рассказала о санкциях ЕС против России
В московском метро заметили альпака
Назван доход для комфортной покупки «двушки» в ипотеку
Российский фигурист рассказал о конфликте с американской парой на Олимпиаде
В российском регионе собака «сняла скальп» с трехлетнего ребенка
Sony потеряла миллиарды долларов из-за конкурентов и нехватки чипов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.