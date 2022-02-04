Названы семь городов России с подешевевшим жильем

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в крупных городах России в январе 2022 года выросла на 1,27 процента — до 81,3 тысячи рублей. Аналитики консалтинговой группы SRG назвали семь городов, в которых с начала года недвижимость подешевела, сообщает РБК.

Сильнее всего цены в январе упали в Сочи: «квадрат» подешевел на 2,53 процента — до 189,9 тысячи рублей. На втором месте оказалась Махачкала, где стоимость квадратного метра упала на 1,47 процента — до 50 тысяч рублей. Третье место занял Нижний Новгород со снижением на 1,01 процент — до 94,7 тысячи рублей.

Стоимость вторичного жилья снизилась также в Курске, Севастополе, Ижевске и Иркутске — в этих городах цена квадратного метра упала меньше, чем на один процент. Лидером по росту цен с начала 2022 года стала Тверь — квадратный метр в городе подорожал на 5,19 процента. В тройку лидеров также вошли Пенза с ростом на 4,67 процента и Калининград с подорожанием на 3,29 процента. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 1,63 процента, а в Санкт-Петербурге — на 2,6 процента.

Сочи по-прежнему сохраняет лидерство по росту цен на жилье в годовом выражении — недвижимость здесь подорожала на 51,02 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года. В первую пятерку входят также Севастополь (плюс 44,59 процента), Калининград (плюс 40,37 процента), Тверь (плюс 36,81 процента) и Омск (плюс 36,7 процента).

Среди лидеров по росту цен за 2021 год Сочи занимает второе место. Сильнее всего вторичное жилье подорожало в Краснодаре — стоимость квадратного метра увеличилась на 72,5 процента. В Сочи «квадрат» вырос в цене на 54,9 процента. На третьем месте оказался Севастополь, где квадратный метр подорожал на 45 процентов.

