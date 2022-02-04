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Пушков заявил о неготовности США воевать за Украину

Сенатор Пушков заявил, что США не готовы воевать за Украину, но поддержат напряженность
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о неготовности США воевать за Украину. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Противостояние с Россией превратилось в важную составную часть внутренней политики США. В предверии осенних выборов в американский конгресс [президент США Джо] Байден не может "дать слабину". При этом он может пойти на тактические шаги в отношениях с Россией, чтобы держать ситуацию под контролем», — отметил сенатор

Он добавил, что выход ситуации из-под контроля в виде прямого военного конфликта не в интересах США, поскольку они не готовы воевать за Украину, «как бы ни накручивали предвоенную атмосферу американские СМИ». При этом, по его словам, Вашингтон готов достаточно долго поддерживать и наращивать напряженность. Это подтверждается началом переброски американских войск в Восточную Европу, заключил Пушков.

Ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса. Он также подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.

Марина Совина
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