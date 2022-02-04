Биолог сравнила иммунитет против омикрона у вакцинированных и переболевших

Если человек заразится омикроном после вакцинации от COVID-19, то антитела, которые выработались против предыдущих штаммов вируса, поднимутся лучше, чем в случае, когда омикроном заразится переболевший человек. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«В случае, если у вас был иммунитет не вакцинный, а натуральный, потому что вы ранее болели дельтой, альфой или уханьским коронавирусом, после омикрона у вас антитела также поднимутся, но не так сильно», — подчеркнула профессор, сравнивая иммунитет привитых и переболевших.

Баранова отметила, что делает эти выводы на основе результатов изучения популяции переболевших в разных странах, в том числе в Англии.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что антитела, вырабатывающиеся в организме человека после заражения омикроном, очень слабо защищают от других штаммов COVID-19. Он рассказал о недавно вышедшем исследовании, согласно которому иммунитет после перенесенного омикрона плохо работает на защиту от дельта-штамма.