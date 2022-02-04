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На Украине испугались столкновения «отползающих» США с Россией и Китаем

Политолог Карасев заявил, что Китай вступит в военный конфликт между Россией и Западом

Фото: Pixabay

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «НАШ» заявил об опасениях насчет возможного начала военного конфликта России и Украины, потому что в таком случае это будет противостояние между Россией и Западом. Его пугает то, что в таком случае в столкновение между сторонами вступит Китай.

«(США — прим. «Ленты.ру») будут потихоньку отползать, уходить, но оставлять за собой влияние. Контроль — это очень важный момент. Но не мешать разрешению конфликта в Донбассе и не допускать прямого столкновения между Украиной и Россией. Потому что прямое военное столкновение между Украиной и Россией, не дай бог, конечно, это и прямое столкновение Запада и России. Но это уже будет столкновение с Китаем и Россией», — считает эксперт.

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Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал позицию альянса по вопросу военной помощи Украине. Он заявил об отсутствии раскола в организации по вопросу помощи Украине, поскольку альянс «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине». Также он отметил, что решение некоторых членов НАТО отправлять Украине оружие не должно разделить партнеров.

Марина Совина
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