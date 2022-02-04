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На Украине рассказали об огромных заработках «продавцов страха»

Академик Семиноженко заявил, что «продавцы страха» зарабатывают на ситуации вокруг Украины

Фото: Pixabay

Академик НАН Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что в настоящее время «продавцы страха» спекулируют ситуацией вокруг Украины, пугая надвигающейся войной весь мир, и зарабатывая на этом огромные деньги.

«Пугают войной не только Украину, но и Европу, и мир. Самый выгодный международный бизнес — это продажа страха. Когда наше население напугано, оно бежит покупать доллары. Когда люди напуганы, повышают цену на газ. Мы переплачиваем за газ огромные средства. Европа напугана, начинаются требования к членам НАТО делать больше вложений в общий натовский кошелек. Источники страха зарабатывают на этом большие деньги», — заявил эксперт.

Ранее политолог Вадим Карасев заявил об опасениях насчет возможного начала военного конфликта России и Украины, поскольку в этом случае начнется противостояние между Россией и Западом. Его пугает то, что в таком случае в столкновение между сторонами вступит Китай.

Марина Совина
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